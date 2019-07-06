Либералы затравили ребенка за пародии на Александрию Окасио-Кортес

Либералы устроили травлю ребенку за пародии на американского конгрессмена Александрию Окасио-Кортес. Об этом сообщает зарубежное издание Newsweek.

Восьмилетняя Ава Мартинес, известная в сети как Mini Alexandria Ocasio-Cortez, выложила в интернет ряд роликов, высмеивающих икону левых либералов в США. На одном из них девочка спародировала визит политика в лагерь для мигрантов в Техасе в прошлом году. Ранее ее уже подвергали критике за то, что для мероприятия конгрессмен выбрала белую одежду и красную помаду.

Однако после того, как в соцсети появились ролики, где девочка пародирует Окасио-Кортес в очках и с яркой помадой на губах, пользователи обрушились на семью ребенка с критикой. После этого ее семья начала получать угрозы от сторонников политика. Девочка удалила свой аккаунт «Мини-AOC» в Twitter со всеми пародийными видео.

Отчим девочки написал в Twitter, что левые зашли слишком далеко и начали угрожать им расправой. Он отметил, что угрозы поступали им и на личные мобильные номера.