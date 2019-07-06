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 Дети Кузнецовой оставляют телефоны в ящичке на входе в школу

Дети Кузнецовой оставляют телефоны в ящичке на входе в школу
Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

 Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
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15:14   6 Июля 2019
Россия

«Россия - страна возможностей» осенью проведет конкурс для молодых педагогов

«Россия - страна возможностей» осенью проведет конкурс для молодых педагогов

Организация «Россия - страна возможностей» намерена запустить конкурс для молодых педагогов. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко на форуме «Территория смыслов». Кириенко пояснил, что конкурс планируется запустить уже этой осенью.

Всероссийский молодежный образовательный форум начал свою работу в пятый раз накануне, в пятницу. Первая смена форума продлится до 11 июля.

В этом году он проходит на новой площадке организации — Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Четыре года подряд форум проводился во Владимирской области.

Организация была учреждена в 2018 году указом президента РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #педагоги #россия страна возможностей

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