Дети Кузнецовой оставляют телефоны в ящичке на входе в школу
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в субботу, 6 июля, попросила не впадать в крайности при запрете мобильников в школе. По ее словам, вопрос необходимо рассмотреть комплексно, а россияне, когда идет речь о каком-то относительно новом явлении, всегда хотят быстрых решений.
«Обычно это в двух крайностях — запретить или отпустить. Однако нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения», — сказала детский омбудсмен.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создается рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования учениками мобильных телефонов в школах.
Анна Кузнецова считает, что не нужно создавать правила, которые заведомо неисполнимы. Пусть каждая школа определит правила использования учениками телефонов, но в принятии решения должны поучаствовать и родители.
«У меня в семье трое школьников. У них телефоны оставляются на входе в школе в ящичке», — уточнила детский омбудсмен.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка подчеркнула, что проблема не в телефонах, а в дисциплине, организации образовательного и воспитательного процесса в школе, поэтому вопрос требует комплексного подхода.
В. Матвиенко: Учитель – не только «предметник», он нравственно и духовно формирует личность ребенкаhttps://t.co/2vZxcDhtGi— Совет Федерации (@SovFedInfo) 4 июля 2019 г.