Дети Кузнецовой оставляют телефоны в ящичке на входе в школу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в субботу, 6 июля, попросила не впадать в крайности при запрете мобильников в школе. По ее словам, вопрос необходимо рассмотреть комплексно, а россияне, когда идет речь о каком-то относительно новом явлении, всегда хотят быстрых решений.

«Обычно это в двух крайностях — запретить или отпустить. Однако нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения», — сказала детский омбудсмен.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создается рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования учениками мобильных телефонов в школах​​​.

Анна Кузнецова считает, что не нужно создавать правила, которые заведомо неисполнимы. Пусть каждая школа определит правила использования учениками телефонов, но в принятии решения должны поучаствовать и родители.

«У меня в семье трое школьников. У них телефоны оставляются на входе в школе в ящичке», — уточнила детский омбудсмен.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка подчеркнула, что проблема не в телефонах, а в дисциплине, организации образовательного и воспитательного процесса в школе, поэтому вопрос требует комплексного подхода.