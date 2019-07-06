Сирийская армия отразила атаку боевиков, помешав им прорваться на север Хамы

Армия сирийского правительства отразила очередное наступление, которое было предпринято боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама, сообщает ФАН. Экстремисты атаковали солдат при минометной поддержке и под прикрытием дымовой завесы от горящих автомобильных шин.

Действующие в идлибской зоне деэскалации террористы «Тахрир аш-Шам», коалиции группировок, которую контролирует запрещенная в России «Джебхат ан-Нусры1», по-прежнему нападают на оборонительные позиции САА на севере Хамы и Латакии.

Накануне вечером два отряда террористов общей численностью до 100 человек с нескольких точек наступили на позиции правительственных войск близ населенного пункта Хамамият. Боевики «Ан-Нусры» выдвинулись со стороны населенных пунктов Телль-Сахр и Хирбет-Арбайн, начав атаку при поддержке минометных выстрелов.

Причем делали они это скрытно, поджигая покрышки, для минимизации потерь. Однако ожидаемого эффекта они не добились. Уже вскоре солдаты заметили боевиков и открыли по ним огонь, уничтожив по меньшей мере 18 исламистов. Остатки групп ретировались, осев в районе населенных пунктов Хан-Шейхун и Кафр-Зета.

Несмотря на то, что САА с 18 мая пошла на одностороннее прекращение наступательных операций в зоне деэскалации, а с 12 июня Россия и Турция договорились о введении режима тишины в данном районе САР, здесь по-прежнему растет террористическая активность. Однако неугомонные боевики не торопятся отказываться от атак, используя прекращение огня, чтобы закрыть потери и пополнить резервы.

При этом постоянные нарушения режима тишины в данной зоне деэскалации игнорируются западными СМИ и подконтрольными Западу псевдогуманитарными организациями. Такие информационные порталы, как «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) и «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) каждый день ведут статистику, собирая данные о жертвах якобы в результате авиаударов ВВС Сирии, и никак не реагируют на потери среди населения городов Хамы, каторые атакуют террористы.

Между тем печально известные «Белые каски» вновь активно принялись за изготовление постановочных роликов о якобы «последствиях применения химоружия» САА. Таким образом, Запад продолжает игнорировать и замалчивать преступления террористов в Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.