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15:27   6 Июля 2019
Весь мир

Сирийская армия отразила атаку боевиков, помешав им прорваться на север Хамы

Сирийская армия отразила атаку боевиков, помешав им прорваться на север Хамы

Армия сирийского правительства отразила очередное наступление, которое было предпринято боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама, сообщает ФАН. Экстремисты атаковали солдат при минометной поддержке и под прикрытием дымовой завесы от горящих автомобильных шин.

Действующие в идлибской зоне деэскалации террористы «Тахрир аш-Шам», коалиции группировок, которую контролирует запрещенная в России «Джебхат ан-Нусры1», по-прежнему нападают на оборонительные позиции САА на севере Хамы и Латакии.

Накануне вечером два отряда террористов общей численностью до 100 человек с нескольких точек наступили на позиции правительственных войск близ населенного пункта Хамамият. Боевики «Ан-Нусры» выдвинулись со стороны населенных пунктов Телль-Сахр и Хирбет-Арбайн, начав атаку при поддержке минометных выстрелов.

Сирийская армия отразила атаку боевиков, помешав им прорваться на север Хамы

Причем делали они это скрытно, поджигая покрышки, для минимизации потерь. Однако ожидаемого эффекта они не добились. Уже вскоре солдаты заметили боевиков и открыли по ним огонь, уничтожив по меньшей мере 18 исламистов. Остатки групп ретировались, осев в районе населенных пунктов Хан-Шейхун и Кафр-Зета.

Несмотря на то, что САА с 18 мая пошла на одностороннее прекращение наступательных операций в зоне деэскалации, а с 12 июня Россия и Турция договорились о введении режима тишины в данном районе САР, здесь по-прежнему растет террористическая активность. Однако неугомонные боевики не торопятся отказываться от атак, используя прекращение огня, чтобы закрыть потери и пополнить резервы.

При этом постоянные нарушения режима тишины в данной зоне деэскалации игнорируются западными СМИ и подконтрольными Западу псевдогуманитарными организациями. Такие информационные порталы, как «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) и «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) каждый день ведут статистику, собирая данные о жертвах якобы в результате авиаударов ВВС Сирии, и никак не реагируют на потери среди населения городов Хамы, каторые атакуют террористы.

Между тем печально известные «Белые каски» вновь активно принялись за изготовление постановочных роликов о якобы «последствиях применения химоружия» САА. Таким образом, Запад продолжает игнорировать и замалчивать преступления террористов в Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #саа #боевики #хама

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