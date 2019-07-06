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15:45   6 Июля 2019
Весь мир

Новую партию турецких БПЛА перебросили в Ливию

Новую партию турецких БПЛА перебросили в Ливию

Анкара перебросила в Триполи новую партию беспилотных летательных аппаратов на зафрахтованном Турцией украинском самолете Ил-76ТД.

В субботу, 6 июля, российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По информации Кремля, президенты не только высказали обоюдную обеспокоенность обострением ситуации в Ливии, но и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.

 

В мае 2019 года в Триполи задержали сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которые проводили социологические опросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

Глава организации Александр Малькевич сообщил, что представители ФЗНЦ в закрытом режиме вели переговоры с ливийскими властями после ареста российских социологов, однако американское агентство Bloomberg распространило информацию о «вмешательстве» со ссылкой на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны.

Общественный деятель Николай Стариков считает, что российских социологов задержали в Триполи после интервью с сыном Каддафи — Сайфом аль-Исламом. По его словам, после разрушения Ливии не только Муаммар Каддафи, но и его дети представляют для проамериканского правительства серьезную опасность.

«Поэтому, конечно, из ситуации, когда человек встречается с сыном Каддафи и после этого следует арест, логические выводы напрашиваются сами", — резюмировал Стариков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #бпла #ил-76тд

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