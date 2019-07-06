Новую партию турецких БПЛА перебросили в Ливию

Анкара перебросила в Триполи новую партию беспилотных летательных аппаратов на зафрахтованном Турцией украинском самолете Ил-76ТД.

В субботу, 6 июля, российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По информации Кремля, президенты не только высказали обоюдную обеспокоенность обострением ситуации в Ливии, но и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.

Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: обострение ситуации в Ливии, сирийская проблематика https://t.co/TrkdnqZ1x8 — Президент России (@KremlinRussia) 6 июля 2019 г.

В мае 2019 года в Триполи задержали сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которые проводили социологические опросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

Глава организации Александр Малькевич сообщил, что представители ФЗНЦ в закрытом режиме вели переговоры с ливийскими властями после ареста российских социологов, однако американское агентство Bloomberg распространило информацию о «вмешательстве» со ссылкой на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны.

Общественный деятель Николай Стариков считает, что российских социологов задержали в Триполи после интервью с сыном Каддафи — Сайфом аль-Исламом. По его словам, после разрушения Ливии не только Муаммар Каддафи, но и его дети представляют для проамериканского правительства серьезную опасность.