Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением обстановки в Ливии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, обсудив ситуацию в Сирии и Ливии. По данным пресс-службы Кремля, разговор прошел по инициативе Анкары.

«Высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны отметили важность активизации политико-дипломатических усилий с целью нормализации обстановки в Сирии. Кроме того, Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков в Баренцевом море.

Двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в мае без каких либо оснований задержали в Ливии. Россияне занимались в стране социологическими, культурологическими и политическими исследованиями.

Погоня за рейтингами ряда СМИ навредила российским гражданам. Обвинительными заголовками про исследователей отличились без малого полсотни СМИ, среди которых такие известные как «Взгляд», РБК, «Известия», ТАСС, «Форбс».

Сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков осудил журналистов, безответственно исказивших данные о миротворческой деятельности сотрудников Фонда. Сенатор отметил, что деятельность российских фондов за рубежом — миротворческая и исследовательская, а распространение непроверенной информации Bloomberg в сети осложнило положение задержанных социологов.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич заявил, что последние дни с местными властями велись переговоры об освобождении группы граждан России. Когда произошел «слив» информации, прокуратура Ливии решила предъявить россиянам официальное обвинение.