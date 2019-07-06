Путин и Эрдоган отметили важность работы по урегулированию в Сирии

Российский лидер и его турецкий коллега подчеркнули важность активизации усилий по урегулированию в САР.

Как проинформировали в пресс-службе Кремля, разговор президентов состоялся по инициативе Анкары. Они подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров.

Также оба лидера выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. В завершении разговора президенты договорились продолжать поддерживать контакты на различных уровнях.

Помимо этого Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью 14-ти российских моряков при пожаре на атомной глубоководной станции в Баренцевом море.

Трехсторонний саммит по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана запланирован на август. Анкара также намерена устроить в августе или начале сентября саммит, в котором поучаствуют лидеры Турции, РФ, ФРГ и Франции для обсуждения Сирии и вопросов безопасности в регионе.