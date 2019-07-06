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14:01   6 Июля 2019
Россия

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью подводников в Баренцевом море.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Происшествие случилось 1 июля. Погибших подводников похоронили на Серафимовском кладбище в субботу, 6 июля, рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».

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Автор: Ольга Шпакова
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