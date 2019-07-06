Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью подводников в Баренцевом море.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Происшествие случилось 1 июля. Погибших подводников похоронили на Серафимовском кладбище в субботу, 6 июля, рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск».