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13:52   6 Июля 2019
Россия

МИД отреагировал на «концепцию США противодействия России»

МИД отреагировал на «концепцию США противодействия России»

Американские функционеры всячески пытаются не допустить нормализации отношений с США и РФ, заявили в Департаменте информации и печати российского Министерства иностранных дел.

Таким образом в ведомстве прокомментировали документ под названием «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля», которым был представлен директором американского Агентства по международному развитию (USAID Марком Грином.

«Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей администрации США, конечно, удручает», — заметили в МИД РФ.

Российские дипломаты отмечают, что положения документа резко диссонируют с конструктивной тональностью недавней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #мид рф

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