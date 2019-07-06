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13:44   6 Июля 2019
Россия

Минобороны усилит группировку ВС РФ в Тулуне

Минобороны усилит группировку ВС РФ в Тулуне

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в субботу, 6 июля, прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить обстановку. По его словам, в городе Тулун усилят группировку вооруженных сил РФ, которая работает над ликвидацией последствий наводнения.

«Планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия», — добавил Булгаков.

В высшую степень готовности привели механизированный батальон железнодорожной бригады, который прибудет в Тулун в воскресенье, 7 июля. Также прибудет группировка с 15-ю самосвалами, четырьмя бульдозерами и экскаваторами. Замминистра пообещал восстановить дороги в пострадавших от наводнения районах Иркутской области и уточнил, что последствия стихии ликвидируют полторы тысячи военных.

 

Режим ЧС действует в Иркутской области после паводка в шести районах. Погибли 22 человека. Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, признал наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #иркутская область #наводнение #тулун

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