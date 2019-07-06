Минобороны усилит группировку ВС РФ в Тулуне
Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в субботу, 6 июля, прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить обстановку. По его словам, в городе Тулун усилят группировку вооруженных сил РФ, которая работает над ликвидацией последствий наводнения.
«Планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия», — добавил Булгаков.
В высшую степень готовности привели механизированный батальон железнодорожной бригады, который прибудет в Тулун в воскресенье, 7 июля. Также прибудет группировка с 15-ю самосвалами, четырьмя бульдозерами и экскаваторами. Замминистра пообещал восстановить дороги в пострадавших от наводнения районах Иркутской области и уточнил, что последствия стихии ликвидируют полторы тысячи военных.
Замминистра обороны РФ #ДмитрийБулгаков прибыл в город #Тулун Иркутской области для оценки обстановки и принял решение усилить группировку ВС РФ, работающую над ликвидацией последствий наводнения в регионе https://t.co/ruHlcbmbtU #ЦВО #ЧС #ИркутскаяОбласть #Паводок #ЛиквидацияЧС pic.twitter.com/I3ewf6E5Tj— Минобороны России (@mod_russia) 6 июля 2019 г.
Режим ЧС действует в Иркутской области после паводка в шести районах. Погибли 22 человека. Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, признал наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Семнадцать специалистов оказывают психологическую помощь населению, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации в Иркутской области. В Иркутской области в пунктах временного размещения и в зонах проведения… https://t.co/BBcIpLuAW5— МЧС Иркутскаяобласть (@mchs38) 6 июля 2019 г.