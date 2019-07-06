Финальные испытания комплекса «Сармат» пройдут в конце 2020 года

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал о начале нового этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам Шойгу, продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения.

О том, что завершающая стадия испытаний комплекса начнется в конце 2020 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе посещения оборонного предприятия «Красмаш» в Красноярске. Он отметил, к концу текущего года будет завершена значительная часть огневых испытаний, а в конце 2020 года планируется выйти на завершающую стадию летных испытаний.

На сегодняшний день все работы по комплексу «Сармат» проходят в соответствии с графиком.

В январе Сергей Шойгу также посещал «Красмаш». Министр обороны заслушал доклад по созданию новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и узнал о ходе выполнения госзаказа.