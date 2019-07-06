СМИ безответственно исказили данные о миротворческой деятельности ФЗНЦ в Ливии, заявил Цеков

Ряд российских СМИ, которые тиражируют «подачу» западных коллег о задержании российских социологов в Ливии, решили заработать рейтинг на этой теме, наплевав на те последствия, к которым это может привести.

Обвинительными заголовками по теме россиян в Ливии пестрили без малого полсотни СМИ, среди которых как либеральные, так и весьма уважаемые, но большая часть — малоизвестные. Из популярных отличились ТАСС, «Известия», «Взгляд», «Форбс», РБК. Лишь немногие журналисты на самом деле попытались выяснить, что произошло в африканской стране, связавшись с представителями ФЗНЦ для уточнения деталей. Почти все подхватили «версию», попросту слитую американским агентством Bloomberg.

В мае этого года двух граждан РФ, социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержали в Ливии. В африканской стране они занимались изучением и анализом данных о гуманитарной, культурной, социологической и политической обстановки под руководством социолога Максима Шугалея.

Работникам Фонда защиты национальных ценностей удалось встретиться с местными старожилами и фокус-группой, а также взять интервью у сына покойного ливийского главы Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что с ливийскими властями в последние дни активно велись переговоры об освобождении российских социологов. Когда произошла утечка информации с соответствующей подачей, прокуратура Ливии предъявила социологам официальное обвинение.

СМИ навредили россиянам, ведь переговоры об освобождении не предавались огласке ради их безопасности, при этом они были близки к успешному завершению. Но растиражированная многими журналистами информация значительно усложнила процесс.

Малькевич подчеркнул, что сложившаяся ситуация является «отвратительной», так как ливийские власти составили обвинительное заключение после прочтения сообщений в том числе и в российских СМИ, которые с предвзятой стороны освещали инцидент, погнавшись за сенсацией.

Сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил, чем руководствовались журналисты:

«Зачем американский вброс подхватили российские либеральные СМИ – вполне понятно. Все провокации, которые организуют в Европе и США против РФ отечественные либералы тут же подхватывают и разносят. Часто они даже особо не задумываются о причинах и сути происходящего, главное – выступить в антироссийском ключе. Причем сделать это как можно громче, набросать побольше грязи. Такую деятельность и журналистской работой назвать сложно».

Член СФ добавил, что российская позиция – всегда мирная и конструктивная. Он напомнил, что фонды из РФ ведут миротворческую и исследовательскую работу на территории других государств, останавливая своими действиями бои и предотвращая угрозы.

«Но информацию можно исказить, что и было сделано. Особенно удивительно, что в этом поучаствовали государственные СМИ России – в них, к сожалению, тоже хватает людей с либеральными взглядами. Может, при этом они и патриоты, но просчитать на ход вперед свои действия не удосужились», — заявил Цеков.

Ранее глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в комментарии ФАН, что единственной причиной, по которой могли задержать социологов в Ливии — их встреча с сыном бывшего главы страны — Саифом аль-Исламом Каддафи.