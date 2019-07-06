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14:05   6 Июля 2019
Россия

Мухин призвал наказывать СМИ, тиражирующие западные фейки

Мухин призвал наказывать СМИ, тиражирующие западные фейки

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что российские СМИ подхватили «подачу» агентства Bloomberg о «вмешательстве», которое сослалось на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета Ливии, при распространении новостей об аресте социологов в Триполи.

По данным РИА Новости, сейчас задержанные российские социологи находятся под стражей. Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи расследует случившееся. По словам Мухина, некоторым российским СМИ «плевать на последствия», когда речь идет о «погоне за сенсацией». 

«Защиты от дурака нет. Если российская пресса подхватила что-то непроверенное  — нужно разбираться отдельно с каждым»,  — отметил политолог.

Российские СМИ в погоне за сенсацией навредили задержанным в Ливии согражданам

Мухин в комментарии Nation News объяснил, что в сложившейся ситуации нужно исходить из мотивации. Отечественные СМИ, которым не нужен фактчекинг, вперед западных журналистов еще навыдумывают. 

«Есть такие средства массовой информации, которые тупо гонятся за сенсацией. Я сожалею, что так происходит»,  — поделился Мухин.

Российские СМИ в погоне за сенсацией навредили задержанным в Ливии согражданам

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявлял, что сотрудники исследовательской группы занимались в Ливии исключительно проведением социологических опросов — изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку. По его словам, первые отчеты организация обнародовала 1 июля. Фонд в закрытом режиме обсуждает случившееся с ливийской стороной, чтобы не навредить задержанным.

По информации ФЗНЦ, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявили каких-либо обвинений. Фонд обратился к ООН и министерству иностранных дел РФ с просьбой посодействовать в освобождении российских социологов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#рф #ливия #социологи #фзнц

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