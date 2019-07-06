Мухин призвал наказывать СМИ, тиражирующие западные фейки

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что российские СМИ подхватили «подачу» агентства Bloomberg о «вмешательстве», которое сослалось на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета Ливии, при распространении новостей об аресте социологов в Триполи.

По данным РИА Новости, сейчас задержанные российские социологи находятся под стражей. Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи расследует случившееся. По словам Мухина, некоторым российским СМИ «плевать на последствия», когда речь идет о «погоне за сенсацией».

«Защиты от дурака нет. Если российская пресса подхватила что-то непроверенное — нужно разбираться отдельно с каждым», — отметил политолог.

Мухин в комментарии Nation News объяснил, что в сложившейся ситуации нужно исходить из мотивации. Отечественные СМИ, которым не нужен фактчекинг, вперед западных журналистов еще навыдумывают.

«Есть такие средства массовой информации, которые тупо гонятся за сенсацией. Я сожалею, что так происходит», — поделился Мухин.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявлял, что сотрудники исследовательской группы занимались в Ливии исключительно проведением социологических опросов — изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку. По его словам, первые отчеты организация обнародовала 1 июля. Фонд в закрытом режиме обсуждает случившееся с ливийской стороной, чтобы не навредить задержанным.

По информации ФЗНЦ, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявили каких-либо обвинений. Фонд обратился к ООН и министерству иностранных дел РФ с просьбой посодействовать в освобождении российских социологов.