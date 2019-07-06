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13:08   6 Июля 2019
Россия

Что известно о задержании россиян в Ливии

Что известно о задержании россиян в Ливии

Двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей безосновательно задержали в Ливии. Ученые занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. ФАН рассказывает, что на сегодняшний день известно о задержании россиян.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на попавшие в их распоряжение документы, сообщило, что сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали в Триполи двух граждан РФ. Причиной они назвали якобы «вмешательство в предстоящие выборы» президента и в парламент, которые запланированы на этот год.

Прокуратура Ливии выдала ордер на арест 3 июля, но отмечалось, что социологов задержали еще в мае. По сообщению ливийской прокуратуры, россияне пытались встретиться с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом. Он считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

Также известно, что планировали арестовать трех россиян, но один из них успел покинуть страну до операции спецслужб.

Фонд защиты национальных ценностей подтвердил задержание социологов. В организации подчеркнули, что их сотрудники находились в Ливии легально и проводили только социсследования, никак не вмешиваясь в электоральные процессы.

Группу возглавлял социолог Максим Шугалей, также в нее входил медик, арабист, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан и культуролог Александр Прокофьев, который успел уехать из страны до задержания. В их обязанности входило проведение опросов, фокус-групп и интервью.

«Тема вмешательства в выборы, которых нет  — полный бред», — заявил глава Фонда Александр Малькевич.

В одном из отчетов группы указывалось, что социологи провели интервью с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Малькевич подтвердил эти данные, но подчеркнул, что информация о том, что они могли организовывать для него какие-либо встречи, неверна.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #задержание #ливия #фонд #социологи

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