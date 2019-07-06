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Мутко сообщил, что пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили по 10 тысяч рублей

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Мутко сообщил, что пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили по 10 тысяч рублей

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12:33   6 Июля 2019
Россия

Мутко сообщил, что пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили по 10 тысяч рублей

Мутко сообщил, что пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили по 10 тысяч рублей

Почти 20 тысячам пострадавших от подтопления в Иркутской области была выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей.

Как отметил вице-премьер Виталий Мутко в ходе правкомиссии, 19822 жителей получили по 10 тысяч рублей. Таким образом, на выплаты ушло 198,2 миллиона рублей.

Вице-премьер также отметил необходимость предусмотреть завершение строительства очистных сооружений в Нижнеудинске и заняться благоустройством подтопленных городов и населенных пунктов.

В шести районах Иркутской области действует режим ЧС. В результате паводка погибли 22 человека.

Глава РФ Владимир Путин на этой неделе подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается ЧС федерального масштаба.

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Автор: Ольга Шпакова
#мутко #паводок #иркутская область

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