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 Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Военный эксперт объяснил, как США и курды подавляют сирийцев ради разрушения САР

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12:15   6 Июля 2019
Россия

Президент РФ поздравил Венесуэлу с Днем независимости

Президент РФ поздравил Венесуэлу с Днем независимости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Венесуэлу с 208-летней годовщиной независимости. Об этом накануне, в пятницу, сообщило Министерство связи и информации южноамериканской страны.

Государственное телевидение Венесуэлы обнародовало скан послания, которое российский глава направил президенту Николасу Мадуро. Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Каракасом развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. По словам лидера РФ, отношения двух стран достигли высокого уровня сотрудничества в политике, энергетике, торговле, науке, технике и ряде других областей.

«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам – мира и благополучия», – заявил Путин.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #поздравление #венесуэла #модуро

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