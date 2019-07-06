Президент РФ поздравил Венесуэлу с Днем независимости
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Венесуэлу с 208-летней годовщиной независимости. Об этом накануне, в пятницу, сообщило Министерство связи и информации южноамериканской страны.
Государственное телевидение Венесуэлы обнародовало скан послания, которое российский глава направил президенту Николасу Мадуро. Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Каракасом развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. По словам лидера РФ, отношения двух стран достигли высокого уровня сотрудничества в политике, энергетике, торговле, науке, технике и ряде других областей.
«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам – мира и благополучия», – заявил Путин.