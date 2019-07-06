Главком ВМФ Евменов прибыл на похороны подводников в Петербурге

Главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов прибыл в Петербург на церемонию похорон 14 подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. В похоронной процессии также поучаствовали родственники погибших, заместитель министра обороны Андрей Картаполов, представители петербургских властей, члены командования ВМФ.

Санкт-Петербург. Серафимовское кладбище. Похороны погибших подводников pic.twitter.com/higlgaZ66e — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 6 июля 2019 г.

Подводников похоронили на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах Баренцева моря в понедельник, 1 июля, загорелся научно-исследовательский глубоководный аппарат. Погибли 14 моряков.

Подводники изучали гидросферу. После возгорания первым из горящего отсека эвакуировали гражданского представителя промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не огонь не распространился. В четверг, 4 июля, российский лидер Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к государственным наградам.