В России задумались об увеличении бюджетных мест в вузах

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил увеличить количество бюджетных мест в российских вузах на 25%. С такой инициативой Чернышов обратился к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Беседуя с «Политикой Сегодня» Борис Чернышов отметил, что в этом году снова сократили количество бюджетных мест. Так, в 2012 году такие вузы как РосНОУ были готовы принять сотни выпускников на бесплатное обучение, а в текущем году количество студентов-бюджетников уменьшилось в десятки раз. Сейчас на 10 тысяч молодых людей приходится 800 бюджетных мест. Чернышов предлагает увеличить их до тысячи за счет средств, выделенных на национальные проекты.

Официальная причина, по которой сокращают места — отсутствие конкурса, об этом сообщил директор департамента госполитики в сфере образования Исаак Калина. Он пояснил, что сокращение бюджетных мест неизбежно: уменьшение численности абитуриентов повлечет уничтожит конкурс при приеме в вузы, а это значит. что поступят студенты с низким базовым уровнем знаний.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин полностью поддержал инициативу депутата. Смолин уточнил, что во времена Советского союза вузы набирали на бесплатное обучение 220 студентов на 10 тысяч населения. По закону об образовании от 1996 года, количество бюджетных мест уменьшили до 170 мест на 10 тысяч населения. Планировалось, что такое резкое уменьшение числа бюджетников позволит ненадолго предотвратить дальнейшее сокращение.

«В настоящее время формула гласит 800 бюджетных мест на 10 тысяч выпускников. Поэтому большинство студентов должны платить за образование. Отмечу, что Франции и Германии 80-90% мест в вузах бесплатные», — рассказывает Смолин «Политике Сегодня».

Чернышов добавил, что у многих талантливых ребят из регионов нет возможности учиться на бюджете, потому как места занимают льготники и олимпиадники, которые платили репетиторам для подготовки.

«Ребята из простых семей не могут себе позволить дополнительно заниматься. Бывает такое, что человек занимается с замдекана какого-то факультета, а потом поступает на бюджетное место — такого быть не должно», — сетует Чернышов.

По мнению депутата, талантливым ребятам из простых семей тоже нужно фундаментальное образование. Его невозможно заменить онлайн-курсами, лишенными практики или научно-популярными лекциями и мастер-классами программы «Университет, открытый городу». А устроиться вольным слушателем в университет крайне сложно, поэтому количество бюджетных мест в вузах необходимо расширять, уверен Чернышов.