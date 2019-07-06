Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что сейчас курды под контролем американцев пытаются преобразовать весь северо-восток САР, чтобы лишить сирийцев привычных органов власти и управления. Происходит следующее — проамериканские боевики из коалиции «Демократические силы Сирии» стрельбой разогнали протестующих мирных сирийцев в населенном пункте Рас аль-Айн в провинции Хасака.

Местные жители вышли на улицы, когда узнали, что курдские радикалы причастны к поджогам сельскохозяйственных угодий на востоке страны. Стоит отметить, что почти 70 процентов сельскохозяйственных угодий находятся на северо-востоке САР. Сирийцы успели собрать часть урожая, чтобы обеспечить продовольственные потребности региона, однако оставшееся фермеры планировали отправить на внутренний рынок САР, что, видимо, совершенно не интересовало SDF.

Военный эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что военные советы коалиции «Демократические силы Сирии» повсеместно создают на оккупированной территории САР, а это признак того, что курды уже не понимают, как управлять арабским населением, кроме как силой оружия. По его словам, курды под контролем США пытаются создать систему подавления мирных сирийцев, но недовольные все равно останутся, тем более в ситуации, когда курды благодаря американцам пришли на арабскую территорию.