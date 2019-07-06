Российские социологи в Ливии пострадали из-за охоты США на «деньги Каддафи»

Общественный деятель Николай Стариков считает, что социологов Фонда защиты национальных ценностей задержали в Ливии после общения с сыном Каддафи— Сейфом аль-Исламом, хотя агентство Bloomberg распространило информацию о якобы «вмешательстве» и сослалось на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны, которые попали в распоряжение журналистов.

По данным РИА Новости, сейчас задержанные российские социологи находятся под стражей. Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи расследует случившееся. Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что после разрушения Ливии не только Муаммар Каддафи, но и наследники стали некоей легендой, что представляет для проамериканского правительства серьезную опасность.

«Поэтому, конечно, из ситуации, когда человек встречается с сыном Каддафи и после этого следует арест, логические выводы напрашиваются сами», — резюмировал общественный деятель.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что сотрудников организации задержали в Триполи еще в мае 2019 года. По его словам, все это время представители Фонда вели переговоры с ливийским правительством, но не предавали случившееся огласки в интересах задержанных.

Однако зарубежные и российские СМИ пишут про некое «вмешательство в ливийские выборы», хотя никаких выборов в стране нет, а сотрудники исследовательской группы Фонда занимались исключительно проведением социологических опросов, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране, напомнил глава ФЗНЦ.