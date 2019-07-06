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Российские социологи в Ливии пострадали из-за охоты США на «деньги Каддафи»

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 Багдасаров считает, что ученых из РФ задержали в Ливии за беседу с сыном Каддафи

Багдасаров считает, что ученых из РФ задержали в Ливии за беседу с сыном Каддафи
11:03   6 Июля 2019
Весь мир

Российские социологи в Ливии пострадали из-за охоты США на «деньги Каддафи»

Российские социологи в Ливии пострадали из-за охоты США на «деньги Каддафи»

Общественный деятель Николай Стариков считает, что социологов Фонда защиты национальных ценностей задержали в Ливии после общения с сыном Каддафи— Сейфом аль-Исламом, хотя агентство Bloomberg распространило информацию о якобы «вмешательстве» и сослалось на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны, которые попали в распоряжение журналистов.

По данным РИА Новости, сейчас задержанные российские социологи находятся под стражей. Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи расследует случившееся. Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что после разрушения Ливии не только Муаммар Каддафи, но и наследники стали некоей легендой, что представляет для проамериканского правительства серьезную опасность.

«Поэтому, конечно, из ситуации, когда человек встречается с сыном Каддафи и после этого следует арест, логические выводы напрашиваются сами», — резюмировал общественный деятель.

Стариков предположил, что россиян задержали в Ливии после встречи с сыном Каддафи

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что сотрудников организации задержали в Триполи еще в мае 2019 года. По его словам, все это время представители Фонда вели переговоры с ливийским правительством, но не предавали случившееся огласки в интересах задержанных.

Однако зарубежные и российские СМИ пишут про некое «вмешательство в ливийские выборы», хотя никаких выборов в стране нет, а сотрудники исследовательской группы Фонда занимались исключительно проведением социологических опросов, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране, напомнил глава ФЗНЦ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ливия #социологи #стариков #малькевич #фзнц

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