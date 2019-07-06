Глава ФЗНЦ попросил СМИ не смаковать задержание российских социологов в Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что представители организации в закрытом режиме вели переговоры с ливийскими властями после ареста россиян в Триполи, но агентство Bloomberg решило распространить информацию со ссылкой на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны, которые попали в распоряжение журналистов.

По данным РИА Новости, сейчас задержанные российские социологи находятся под стражей. Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи расследует случившееся. Малькевич объяснил, когда решение почти приняли, произошел «слив» с соответствующей подачей.

«Во всю эту вакханалию включились СМИ. Западные, понятно, к ним вопросов нет, но российские СМИ. Для чего?», — спросил глава ФЗНЦ.

По его словам, российские СМИ «бездумно перепечатали Bloomberg и смаковали фразы типа «вмешательство в выборы», поэтому, по информации организации, ливийская прокуратура предъявила обвинение двум сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей и трем местным жителям, которые являлись обеспечивающим персоналом.

Малькевич напомнил, что в Ливии выборы не предвидятся, поэтому сложилась «совершенно отвратительная ситуация». Ливийские власти прочитали западные и российские СМИ и увидели, что в РФ тоже пишут про «вмешательство», поэтому силовики записали обвинительное заключение.

«Получилось, что в погоне за хайпом российские СМИ добились того, что существенно ухудшили положение двух наших граждан, которые со дня на день могли вернуться на Родину», — объяснил глава ФЗНЦ.

Социологи сотрудничали с Фондом защиты национальных ценностей и выполняли в Ливии исследовательские и социологические задачи. Малькевич добавил, что ситуация складывается так, что любого российского политолога, социолога или просто ученого, которые работают за границей, могут схватить по надуманному обвинению или заподозрить во «вмешательстве».

Сотрудников Фонда задержали в Триполи в мае 2019 года, однако известно об этом стало только в пятницу, 5 июля. По словам Малькевича, россияне проводили серию социологических исследований — опросы, фокус-группы, интервью. На сайте Фонда есть первичная информация. По сути, исследовали общественно-политическую ситуацию в Ливии, поэтому тема «вмешательства в выборы», которых в стране нет — полный бред, считает глава ФЗНЦ.