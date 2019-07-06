Строители подготовили для работников завода «Звезда» четыре новых жилых дома

Вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в субботу, 6 июля, открыл совещание о ходе строительства судоверфи и сообщил, что в Большом Камне подготовили к заселению четыре новых жилых дома для работников судостроительного завода «Звезда». По его словам, с момента предыдущего посещения судостроительного комплекса и по результатам осмотра стройки видно, что строители существенно продвинулись в создании сухого дока.

«Кроме того, во втором квартале сдали в эксплуатацию четыре жилых дома для работников верфи общей численностью 144 квартиры», — добавил заместитель председателя правительства.

Всего для работников судостроительного завода «Звезда» до 2023 года планируют построить 5790 квартир, чтобы полностью обеспечить потребности в жилье. Судостроительный комплекс создает в Большом Камне консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка.

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию «Звезда» не только станет первой в РФ верфью крупнотоннажного судостроения, но и выпустит целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники.