Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

В пятницу поступала информация о девяти обстрелах со стороны украинских военных в течение суток.

Уточняется, что силовики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Атака велась по районам населенных пунктов Смелое, Первомайск, Желобок, Золотое-5, Логвиново.