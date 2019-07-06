Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
В пятницу поступала информация о девяти обстрелах со стороны украинских военных в течение суток.
Уточняется, что силовики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Атака велась по районам населенных пунктов Смелое, Первомайск, Желобок, Золотое-5, Логвиново.