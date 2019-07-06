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 Более 400 человек попали в больницы из-за паводка в Иркутской области

Более 400 человек попали в больницы из-за паводка в Иркутской области
Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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8:40   6 Июля 2019
Россия

Более 400 человек попали в больницы из-за паводка в Иркутской области

Более 400 человек попали в больницы из-за паводка в Иркутской области

Более 400 человек попали в больницы из-за паводка в Приамурье, сообщил на заседании правкомиссии замминистра по чрезвычайным ситуациям Павел Барышев.

Он уточнил, что жертвами природного катаклизма стали 22 человека, 410 пострадавших госпитализированы, 2165 потребовалась медицинская помощь. Судьба 13 человек по-прежнему неизвестна.

Напомним, в Иркутской области, где из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации, были подтоплены 103 населенных пункта с населением более 33 тысяч человек. На данный момент в зоне подтопления остается только город Тулун, а именно 346 жилых домов с населением 1072 человека. Организованы 14 пунктов временного размещения, там находятся 564 человека, включая 161 ребенка.

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Автор: Мария Милкевич
#паводок #иркутская область #чс

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