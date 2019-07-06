Багдасаров считает, что ученых из РФ задержали в Ливии за беседу с сыном Каддафи

Задержание в Ливии россиян из Фонда защиты национальных ценностей, вероятнее всего, вызвано их встречей с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи, заявил Федеральному агентству новостей глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Задержанные сотрудники, как пишет RT, ссылаясь на слова главы Фонда Александра Малькевича, являлись учеными-социологами и проводили анализ культурной, гуманитарной, социологической и политической ситуации в Ливии. Они встречались с местными старейшинами, а также организовали интервью с сыном Муаммара Каддафи, который набирает популярность среди населения страны.

«Это зона влияния вице-премьера временного правительства Ливии Али Фарадж аль-Катрани. Каждый ливийский лидер хочет заручиться поддержкой Запада и России, надеясь на какой-то кусок власти. Как я оцениваю ситуацию в стране? Гражданская война. Это надолго», — подытожил Багдасаров.

Напомним, что ряд других экспертов, включая замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, также считает интервью с сыном Каддафи единственной причиной задержания россиян.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич также заявил, что ученые могли быть задержаны по запросу США. По его словам, иностранные партнеры «очень болезненно» относятся к действиям россиян за рубежом, даже если это обыкновенные социологические исследования. Он подчеркнул, что Фонд ведет диалог с МИД РФ по вопросу помощи согражданам.

Депутаты Госдумы РФ, как сообщается на сайте ФЗНЦ, уже заявили о готовности в срочном порядке вылететь в Ливию, чтобы разобраться в происходящем и поспособствовать скорейшему освобождению россиян.