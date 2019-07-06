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6:23   6 Июля 2019
Россия

Уровень воды в реках Приангарья неуклонно падает

Уровень воды в реках Приангарья неуклонно падает

Уровень воды в реках Белая, Ия, Уда, Бирюса в Приангарье, повышение которого стало причиной паводка, в настоящее время снижается, рассказали в региональном управлении МЧС.

«По состоянию на утро 6 июля уровень реки Ия в городе Тулуне составляет 574 сантиметра при критической отметке 700 сантиметров», — уточняется в сообщении ведомства.

При этом уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши и города Иркутска по-прежнему ниже критических показателей.

Отмечается, что в случае ливневых дождей в верховьях рек и на малых реках западных, центральных и южных районов уровень воды может подняться на 50–100 сантиметров.

В пострадавшем регионе развернуты 14 пунктов временного пребывания, там находятся 564 человека, в том числе 161 ребенок.

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Автор: Мария Милкевич
#паводок #иркутская область

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