Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уровень воды в реках Приангарья неуклонно падает

Уровень воды в реках Приангарья неуклонно падает

 Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть
Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

 Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»
США готовы активизировать контакты с КНР по проблеме Корейского полуострова

США готовы активизировать контакты с КНР по проблеме Корейского полуострова

 Шаповалов считает, что россияне задержаны в Ливии из-за интервью с сыном Каддафи

Шаповалов считает, что россияне задержаны в Ливии из-за интервью с сыном Каддафи
Уровень воды в реках Приангарья неуклонно падает

Уровень воды в реках Приангарья неуклонно падает

 Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть
Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

 Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»
США готовы активизировать контакты с КНР по проблеме Корейского полуострова

США готовы активизировать контакты с КНР по проблеме Корейского полуострова

 Шаповалов считает, что россияне задержаны в Ливии из-за интервью с сыном Каддафи

Шаповалов считает, что россияне задержаны в Ливии из-за интервью с сыном Каддафи
6:18   6 Июля 2019
Весь мир

США готовы активизировать контакты с КНР по проблеме Корейского полуострова

США готовы активизировать контакты с КНР по проблеме Корейского полуострова

Вашингтон готов усиливать взаимодействие с Пекином по проблеме Корейского полуострова, а Китай поддерживает продолжение диалога между США и КНДР, сообщается в заявлении на сайте МИД КНР.

«Пятого июля 2019 года заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй провел телефонный разговор со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове и по вопросу продвижения процесса политического урегулирования», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Бигэн рассказал китайской стороне, как прошла встреча глав США и Северной Кореи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, добавив, что Штаты «готовы усиливать контакты и координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова».

Замминистра иностранных дел КНР, в свою очередь, заявил, что активное взаимодействие сторон в ближайшее время имеет важное значение для хода мирных переговоров.

«Китай поддерживает продолжение диалога США и КНДР, надеется, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу, следовать достигнутому лидерами двух стран консенсусу, возобновят как можно скорее консультации на рабочем уровне», — подчеркнул Ло Чжаохуэй.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр #китай #трамп #ким чен ын

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...