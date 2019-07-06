США готовы активизировать контакты с КНР по проблеме Корейского полуострова

Вашингтон готов усиливать взаимодействие с Пекином по проблеме Корейского полуострова, а Китай поддерживает продолжение диалога между США и КНДР, сообщается в заявлении на сайте МИД КНР.

«Пятого июля 2019 года заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй провел телефонный разговор со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове и по вопросу продвижения процесса политического урегулирования», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Бигэн рассказал китайской стороне, как прошла встреча глав США и Северной Кореи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, добавив, что Штаты «готовы усиливать контакты и координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова».

Замминистра иностранных дел КНР, в свою очередь, заявил, что активное взаимодействие сторон в ближайшее время имеет важное значение для хода мирных переговоров.