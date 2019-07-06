Шаповалов считает, что россияне задержаны в Ливии из-за интервью с сыном Каддафи

Замглавы Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов сообщил изданию «Политэксперт», что задержание российских ученых из ФЗНЦ может иметь отношение лишь к их встрече с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Как пишет RT, о задержании ранее сообщил глава Фонда Александр Малькевич. Организация опубликовала заявление, в котором подчеркивалось, что россияне являются учеными-социологами, которые вели наблюдения за гуманитарной и политической обстановкой в Ливии.

«Авторитет действующей власти уходит. Нет спасения от военных действий. Авторитет у Каддафи растет. Он не проливает кровь и, в то же время, заявляет о своих политических задачах и целях. Напоминает людям о возрождении государственности», — заявил Шаповалов.

Политолог считает, что именно из-за этого факт встречи российских ученых с Сейфом аль-Исламом Каддафи расценили как возможность усиления его авторитета внутри страны и за рубежом, в результате чего решили их задержать. Фонд сообщает, что никаких обвинений россиянам по-прежнему не предъявили.

Александр Малькевич пояснил, что в отношении случившегося ведется диалог с МИД РФ. Он считает, что мог иметь место запрос на задержание россиян со стороны США, так как работа российских ученых за рубежом традиционно раздражает иностранных партнеров.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что это лишь новый случай в череде провокаций в отношении россиян.