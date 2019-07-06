Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

 Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю
Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

 Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»
Арабские государства поддержали соглашение военсовета и оппозиции Судана

Арабские государства поддержали соглашение военсовета и оппозиции Судана

 Посол РФ в США прокомментировал приглашение Трампа на День Победы в 2020 году

Посол РФ в США прокомментировал приглашение Трампа на День Победы в 2020 году
Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

 Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю
Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

 Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»
Арабские государства поддержали соглашение военсовета и оппозиции Судана

Арабские государства поддержали соглашение военсовета и оппозиции Судана

 Посол РФ в США прокомментировал приглашение Трампа на День Победы в 2020 году

Посол РФ в США прокомментировал приглашение Трампа на День Победы в 2020 году
4:44   6 Июля 2019
Весь мир

Арабские государства поддержали соглашение военсовета и оппозиции Судана

Арабские государства поддержали соглашение военсовета и оппозиции Судана

Ряд арабских государств приветствует достижение соглашения между суданской оппозицией и военсоветом о создании временного руководящего органа.

Как ранее сообщил посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад, переходный военный совет Судана и оппозиционные «Силы за свободу и перемены» пришли к соглашению о формировании на переходный период сроком в три года суверенного совета как высшего властного органа.

По сообщениям местных СМИ, о поддержке данной инициативы заявили Египет, Палестина, Бахрейн, Саудовская Аравия и Катар.

Египетская газета Dostor сообщает, что МИД Египта выразил «свою полную поддержку выбора братского суданского народа во всем его многообразии во имя достижения его надежд на безопасность, стабильность и благоденствие».

По информации агентства ВАФА, палестинский лидер Махмуд Аббас пожелал Судану достичь безопасности, стабильности и единства территории.

На официальном сайте МИД Королевства Бахрейн говорится, что «это важный и успешный шаг для достижения желания братского народа Судана достичь безопасности, мира и стабильности и сохранить единство государственных институтов».

МИД Саудовской Аравии надеется, что «этот важный шаг станет началом нового этапа, на котором будет царить безопасность и стабильность».

На сайте МИД Катара сообщается, что Доха «твердо поддерживает единство, стабильность и соблюдение суверенитета Судана».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#судан #силы за свободу и перемены #пвс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...