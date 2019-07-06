Арабские государства поддержали соглашение военсовета и оппозиции Судана

Ряд арабских государств приветствует достижение соглашения между суданской оппозицией и военсоветом о создании временного руководящего органа.

Как ранее сообщил посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад, переходный военный совет Судана и оппозиционные «Силы за свободу и перемены» пришли к соглашению о формировании на переходный период сроком в три года суверенного совета как высшего властного органа.

По сообщениям местных СМИ, о поддержке данной инициативы заявили Египет, Палестина, Бахрейн, Саудовская Аравия и Катар.

Египетская газета Dostor сообщает, что МИД Египта выразил «свою полную поддержку выбора братского суданского народа во всем его многообразии во имя достижения его надежд на безопасность, стабильность и благоденствие».

По информации агентства ВАФА, палестинский лидер Махмуд Аббас пожелал Судану достичь безопасности, стабильности и единства территории.

На официальном сайте МИД Королевства Бахрейн говорится, что «это важный и успешный шаг для достижения желания братского народа Судана достичь безопасности, мира и стабильности и сохранить единство государственных институтов».

МИД Саудовской Аравии надеется, что «этот важный шаг станет началом нового этапа, на котором будет царить безопасность и стабильность».

На сайте МИД Катара сообщается, что Доха «твердо поддерживает единство, стабильность и соблюдение суверенитета Судана».