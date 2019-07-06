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4:14   6 Июля 2019
Россия

Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

Депутат Госдумы предложил увеличить бюджетную квоту в вузах на четверть

Член комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову повысить на 25 % количество бюджетных мест в вузах России, сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения КЦП (контрольных цифр приема), но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000», — говорится в письме, копией которого располагает агентство.

Депутат пишет, что в настоящее время число бюджетных мест в российских вузах составляет 518,4 тысячи человек и к следующему году уменьшится на 2 %, а потом будет ежегодно снижаться на 4 %, составив к 2024 году 432,2 тысячи мест.

Чернышов отмечает, что численность желающих получить высшее образование падает, так как молодежи нечем платить за учебу, а шансы поступить уменьшаются. С этим нужно что-то делать, поскольку так можно, по словам депутата, «скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье».

«О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить? Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями», — пишет он.

Далее Чернышов объясняет, что увеличение бюджетной квоты в вузах позволит многим способным молодым людям реализовать свой потенциал.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #вуз #образование #чернышов

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