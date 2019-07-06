Посол РФ в США прокомментировал приглашение Трампа на День Победы в 2020 году

Приглашение американского лидера Дональда Трампа на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне в 2020 году призвано напомнить миру о боевом братстве армий России и США и общей победе над фашизмом, сказал РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество. Напомним миру о боевом братстве наших армий в годы Второй мировой войны, об общей победе над фашизмом», — заявил дипломат.

Напомним, главы государств встретились в конце июня на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что в ходе встречи Дональда Трампа пригласили посетить Россию в связи с празднованием 75-летия Победы, не уточнив при этом, имеется в виду устное приглашение или официальное.

В МИД РФ заявили, что президент США воспринял приглашение с энтузиазмом, но к настоящему времени официального ответа из Вашингтона пока не последовало.