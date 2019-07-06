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 ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами
Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

 Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»
Посол РФ в США уверен, что накануне выборов небылицы о «вмешательстве» будут множиться

Посол РФ в США уверен, что накануне выборов небылицы о «вмешательстве» будут множиться

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2:56   6 Июля 2019
Весь мир

Посол РФ в США уверен, что накануне выборов небылицы о «вмешательстве» будут множиться

Посол РФ в США уверен, что накануне выборов небылицы о «вмешательстве» будут множиться

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допускает, что небылицы о «российском вмешательстве» в электоральные процессы в США будут множиться с приближением выборов 2020 года.

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки» попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году.

Напомним, в 2016 году Соединенные Штаты обвинили Москву во вмешательстве в президентские выборы. Российские власти неоднократно отвергали данные обвинения, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». В марте безрезультатно завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве», продлившееся два года. В опубликованном по его итогам докладе не было приведено ни одного доказательства, что оно имело место.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #путин #трамп #антонов

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