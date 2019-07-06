Посол РФ в США уверен, что накануне выборов небылицы о «вмешательстве» будут множиться

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допускает, что небылицы о «российском вмешательстве» в электоральные процессы в США будут множиться с приближением выборов 2020 года.

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки» попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году.

Напомним, в 2016 году Соединенные Штаты обвинили Москву во вмешательстве в президентские выборы. Российские власти неоднократно отвергали данные обвинения, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». В марте безрезультатно завершилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве», продлившееся два года. В опубликованном по его итогам докладе не было приведено ни одного доказательства, что оно имело место.