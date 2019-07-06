Эрдоган призвал остановить наступление войск Хафтара на Триполи
Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал остановить нападение сил Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара на Триполи, сообщает агентство Anadolu.
По информации агентства, в Стамбуле произошла встреча Эрдогана с главой Правительства нацсогласия Файезом Сарраджем.
«Президент Эрдоган вновь выразил поддержку признанному международным сообществом правительству Ливии и призвал прекратить нападения незаконных сил Хафтара», — сообщает агентство.
Наступление ЛНА на Триполи для «освобождения от террористов» началось 4 апреля. В ответ вооруженные формирования, лояльные ПНС, начали операцию «Вулкан гнева». Жертвами боевых столкновений в Триполи, по информации Всемирной организации здравоохранения, стали порядка 740 человек, более 4,4 тысячи ранены.
Напомним, что в мае в Триполи временными властями были задержаны российские ученые из ФЗНЦ, которые исследовали гуманитарную и политическую обстановку в Ливии. Об этом стало известно 5 июля. Глава Фонда Александр Малькевич заявил, что переговоры с ПНС велись с самого момента задержания, но не оглашались по требованию ливийской стороны в целях безопасности россиян.
Малькевич считает, что специалисты Фонда были задержаны по запросу США. Также многие эксперты видят единственную причину задержания в том, что социологам удалось пообщаться с сыном бывшего ливийского президента Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи, авторитет которого среди населения страны возрастает.