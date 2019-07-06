Вашингтон представил концепцию противодействия российскому влиянию

Директор агентства по международному развитию США Марк Грин 4 и 5 июля провел переговоры с представителями «Большой семерки» в Париже на тему «Концепции по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI), говорится на сайте агентства, где размещен данный документ.

«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — сообщается в документе от 27 июня.

В тексте приведены все сферы, которые охватит эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая и экономическая независимость. В качестве примеров приводятся Молдавия и Украина.

Ранее, в марте, Грин заявлял, что Штаты представят механизм противодействия российскому влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии, и призывал государства задуматься, нужна ли им помощь со стороны РФ и Китая, цель которых — ослабить уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. Госдепартамент сообщал, что на противодействие России в следующем году из бюджетных средств намерены выделить 661 миллион долларов.