Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

 ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами
Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

 Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»
Вашингтон представил концепцию противодействия российскому влиянию

Вашингтон представил концепцию противодействия российскому влиянию

 Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам

Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам
Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

 ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами
Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

 Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»
Вашингтон представил концепцию противодействия российскому влиянию

Вашингтон представил концепцию противодействия российскому влиянию

 Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам

Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам
1:03   6 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины ликвидировал регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина в качестве кандидата в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает агентство «​​​​​​Укринформ».

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что решение было принято единогласно на основании информации СБУ, что Кузьмин не жил на Украине последние пять лет и поэтому не имеет права участвовать в выборах.

Напомним, выборы на Украине намечены на 21 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#украина #выборы #медведчук #кузьмин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...