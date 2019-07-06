Центризбирком Украины отстранил от выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центризбирком Украины ликвидировал регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина в качестве кандидата в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает агентство «​​​​​​Укринформ».

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что решение было принято единогласно на основании информации СБУ, что Кузьмин не жил на Украине последние пять лет и поэтому не имеет права участвовать в выборах.

Напомним, выборы на Украине намечены на 21 июля.