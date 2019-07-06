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 Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам

Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам
0:43   6 Июля 2019
Весь мир

Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам

Депутаты Госдумы готовы вылететь в Ливию на помощь задержанным россиянам

Депутаты  Госдумы РФ готовы незамедлительно отправиться в Ливию, чтобы разобраться в инциденте с задержанием российских ученых из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасан Али Суэйфана, сообщается на сайте Фонда.

Член Наблюдательного совета ФЗНЦ, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что парламентарии взволнованы случившимся и собираются приложить все усилия для скорейшего освобождения россиян. Он заявил, что данный инцидент — «абсолютная дикость», которая противоречит всем нормам международного права.

«Я сейчас обсуждал это с коллегами и думаю, что, если наши товарищи по Фонду примут такое решение, то мы, как депутаты Госдумы, готовы выехать в Триполи для выяснения обстоятельств,  немедленных переговоров и скорейшего освобождения наших товарищей, потому что мы своих не бросаем. Мы не оставим их в беде! Такого не должно быть», — заявил депутат.

Напомним, что социологи были задержаны в Ливии еще в мае, но информация об этом просочилась в СМИ только 5 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объяснил, что переговоры об освобождении россиян с Правительством нацсогласия Ливии велись с самого начала, но это осуществлялось негласно по требованию ливийской стороны ради безопасности задержанных.

Многие отечественные эксперты уверены, что основанием для задержания было лишь интервью, взятое учеными у сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама Каддафи, который набирает популярность у населения.

Александр Малькевич также полагает, что задержание могло осуществиться по запросу США, которые «крайне болезненно» относятся к работе россиян за рубежом.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #россияне #каддафи #малькевич #фзнц

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