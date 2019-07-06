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Малькевич заявил, что задержание россиян не оглашалось по требованию ливийской стороны

Малькевич заявил, что задержание россиян не оглашалось по требованию ливийской стороны

 Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США

Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США
0:03   6 Июля 2019
Весь мир

Малькевич заявил, что задержание россиян не оглашалось по требованию ливийской стороны

Малькевич заявил, что задержание россиян не оглашалось по требованию ливийской стороны

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что задержание россиян в Ливии и процесс переговоров с местными властями не разглашались в интересах задержанных — руководителя группы социологов Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана.

Ученые были задержаны в доме, снятом на период социологических исследований, с этого времени ведутся переговоры с властями ПНС. Малькевич заявил, что россиян задержали еще в мае, но переговорный процесс не был публичным, как того требовала ливийская сторона. Это требование выполнялось ради безопасности сотрудников Фонда и в целях скорейшего разрешения ситуации, но СМИ все же узнали о задержании россиян.

«Переговоры велись, но информацию мы не обнародовали, такими были условия местной стороны, и условие это выполнялось ради безопасности Шугалея и его коллеги», — сообщил Малькевич.

По словам Малькевича, условия содержания задержанных нормальные, ситуация обсуждается с МИД РФ.

Напомним, что ФЗНЦ обнародовал заявление, согласно которому, специалисты Фонда наблюдали за обстановкой в Ливии, изучая культурную, гуманитарную и политическую ситуацию. В организации добавили, что против них так и не выдвинули никаких обвинений.

Многие российские эксперты считают, что задержание вызвано исключительно встречей социологов с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Малькевич также считает, что россиян могли задержать в Ливии по запросу США, так как зарубежные партнеры «очень болезненно» относятся к деятельности российских ученых за границей.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #россияне #каддафи #малькевич #фзнц

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