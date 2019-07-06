Малькевич заявил, что задержание россиян не оглашалось по требованию ливийской стороны

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что задержание россиян в Ливии и процесс переговоров с местными властями не разглашались в интересах задержанных — руководителя группы социологов Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана.

Ученые были задержаны в доме, снятом на период социологических исследований, с этого времени ведутся переговоры с властями ПНС. Малькевич заявил, что россиян задержали еще в мае, но переговорный процесс не был публичным, как того требовала ливийская сторона. Это требование выполнялось ради безопасности сотрудников Фонда и в целях скорейшего разрешения ситуации, но СМИ все же узнали о задержании россиян.

«Переговоры велись, но информацию мы не обнародовали, такими были условия местной стороны, и условие это выполнялось ради безопасности Шугалея и его коллеги», — сообщил Малькевич.

По словам Малькевича, условия содержания задержанных нормальные, ситуация обсуждается с МИД РФ.

Напомним, что ФЗНЦ обнародовал заявление, согласно которому, специалисты Фонда наблюдали за обстановкой в Ливии, изучая культурную, гуманитарную и политическую ситуацию. В организации добавили, что против них так и не выдвинули никаких обвинений.

Многие российские эксперты считают, что задержание вызвано исключительно встречей социологов с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Малькевич также считает, что россиян могли задержать в Ливии по запросу США, так как зарубежные партнеры «очень болезненно» относятся к деятельности российских ученых за границей.