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Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

 ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

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23:08   5 Июля 2019
Россия

Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал гражданам об итогах работы за неделю на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил об открытии станции метро «Академическая» и объяснил ситуацию со сломанным эскалатором. По словам Беглова, он находится на плановой модернизации до конца месяца.

Также врио губернатора рассказал, что темпы роста петербургской промышленности на 2,4 % превысили средние показатели по России. Он добавил,  что на этой неделе посетил предприятия «Северная Заря», «ОДК-Климов», Крыловский научный центр, чтобы внести все предложения в стратегический план развития промышленности Петербурга.

Беглов проверил ход ремонта в Выборгском саду и в Сосновке, проинспектировал строительство 4-х полосной дороги с мостом через Оккервиль на улице Гранитной.

В заключение врио главы города напомнил о праздновании в воскресенье Дня любви, семьи и верности и призвал проводить время с родными.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов

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