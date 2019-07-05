Беглов рассказал петербуржцам о результатах работы за неделю

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал гражданам об итогах работы за неделю на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил об открытии станции метро «Академическая» и объяснил ситуацию со сломанным эскалатором. По словам Беглова, он находится на плановой модернизации до конца месяца.

Также врио губернатора рассказал, что темпы роста петербургской промышленности на 2,4 % превысили средние показатели по России. Он добавил, что на этой неделе посетил предприятия «Северная Заря», «ОДК-Климов», Крыловский научный центр, чтобы внести все предложения в стратегический план развития промышленности Петербурга.

Беглов проверил ход ремонта в Выборгском саду и в Сосновке, проинспектировал строительство 4-х полосной дороги с мостом через Оккервиль на улице Гранитной.

В заключение врио главы города напомнил о праздновании в воскресенье Дня любви, семьи и верности и призвал проводить время с родными.