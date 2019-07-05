ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

В связи с задержанием в Ливии сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Федеральное агентство новостей (ФАН) отправляет в Ливию репортеров для освещения ситуации. В командировку отправляются военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис. Редакция просит власти Триполи оказать содействие в обеспечении безопасности журналистам. Издание отмечает, что у корреспондентов будут документы для легального въезда в Ливии, подконтрольную властям Триполи.

О задержании россиян в Ливии сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны.

Согласно сообщению Фонда Защиты Национальных Ценностей, задержанными являются российские социологи, работающие в организации. Главой исследовательской группы является Максим Шугалей.

ФЗНЦ ранее отмечал, что их сотрудников задержали еще в мае, но информацию об этом обнародовали только 5 июля. Социологи занимались изучением культурной, гуманитарной и политической обстановки в стране. Первые отчеты выложили на сайте фонда 1 июля, в которых говорилось, что социологи встречались с местными старейшинами, проводили фокус-группы и в рамках интервью побеседовали с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Обвинения российских социологов во вмешательстве в выборы некорректны, ведь в стране идет гражданская война, и избирательные процессы там невозможны. Сотрудники Фонда только наблюдали за ситуацией в стране, подчеркивается в заявлении организации.

Переговоры с местными властями об освобождении россиян ведутся с момента задержания.

Многие российские эксперты и политики считают, что причиной задержания россиян является встреча с сыном Каддафи — Сейфом аль-Исламом Каддафи.