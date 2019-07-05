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ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

 Малькевич прокомментировал задержание россиян в Ливии за «вмешательство в выборы»

Малькевич прокомментировал задержание россиян в Ливии за «вмешательство в выборы»
Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

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 Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США

Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США

 Эксперт заявил, что россиян в Ливии задержали исключительно из-за встречи с сыном Каддафи

Эксперт заявил, что россиян в Ливии задержали исключительно из-за встречи с сыном Каддафи
22:36   5 Июля 2019
Весь мир

Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США

Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США

Россияне из Фонда защиты национальных ценностей, вероятно, были задержаны в Ливии властями ПНС по запросу США, считает глава организации Александр Малькевич. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Он заявил, что специалисты фонда вели в стране социологические исследования, но российские ученые, работающие за рубежом, вызывают «зубовный скрежет» у Запада.

В разговоре с Daily Storm Малькевич предположил, что россиян могли задержать в Ливии по запросу США, отправленному в «закрытом режиме».

«Это ученые, которые проводили там наблюдения. Но даже к таким действиям очень болезненно относятся наши товарищи — заокеанские партнеры», — сообщил глава ФЗНЦ.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обнародовал заявление в отношении задержания в Ливии своих специалистов. Все обвинения во вмешательстве в адрес социологов названы там «полным абсурдом». В ФЗНЦ выразили надежду, что в ситуации разберутся в самое ближайшее время, и россиян отпустят на свободу. В фонде уточнили, что задержание произвели в Триполи власти Правительства национального согласия.

Ряд российских специалистов, в частности, публицист Анатолий Вассерман и замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что россияне задержаны исключительно из-за встречи с набирающим популярность в Ливии сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #россияне #каддафи #малькевич #пнс #фзнц

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