Малькевич прокомментировал задержание россиян в Ливии за «вмешательство в выборы»

Об аресте двух россиян в Ливии сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны. По информации РИА Новости, задержанные находятся под стражей. Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи инициировала расследование.

Позже стало известно, что задержанные являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Они прибыли в страну по приглашению ливийских властей для изучения гуманитарной, культурологической и социологической обстановки. В рамках своих исследований они провели интервью с сыном покойного Муаммара Каддафи — Сейфом аль Исламом.

Как сообщил изданию «Комсомольская правда» директор Фонда Александр Малькевич, арестованные находились на севере Африки в качестве наблюдателей.

«Мы даже не знаем, в чем их обвиняют. Никакого вмешательства в выборы не было, да и быть не могло. Это просто смешно, там даже выборов нет никаких», - заявил он.

Отмечается что дата президентских выборов в Ливии уже в течение нескольких лет переносится «на ближайшее будущее».

Как рассказал Малькевич, в начале года фонд запустил проект по изучению общественного мнения и анализу ситуации в Ливии.

«Исследование общественного мнения — это не преступление, это нормальная работа в цивилизованном обществе», — подчеркнул глава фонда.

Многие российские политики и эксперты, в том числе замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает единственной причиной задержания россиян встречу с сыном экс-президента страны Муаммара Каддафи.