Эксперт заявил, что россиян в Ливии задержали исключительно из-за встречи с сыном Каддафи

Двое российских социологов из ФЗНЦ арестованы в Ливии, пишет Bloomberg со ссылкой на документы Генпрокуратуры ПНС, попавшие в распоряжение журналистов. Сейчас россияне содержатся под стражей, прокуратура временного правительства ведет расследование.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, являющиеся гражданами России, были задержаны в Ливии по одной причине — из-за встречи с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Россияне под руководством известного социолога Максима Шугалея изучали и анализировали данные о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в Ливии, их первые отчеты были обнародованы еще 1 июля. Социологи встретились с местными старейшинами, фокус-группой и даже взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.

В заявлении ФЗНЦ прямо утверждается, что никакого вмешательства в избирательный процесс социологи не осуществляли, а лишь наблюдали за положением в стране.

Шаповалов напомнил, что сейчас в Ливии нарастает военно-политический конфликт, стороны сражаются фактически за столицу Ливии Триполи.

«И в данной ситуации, когда основные противоборствующие силы увязли в этой борьбе, которая идет уже не первый месяц и сопровождается множеством жертв, в том числе мирных жителей, недовольство и протест в ливийском обществе в отношении как правительства, так и их оппонентов достигло максимума. Одновременно с этим растут настроения ностальгии в отношении убитого Муаммара Каддафи. Ливийцы все больше понимают, что они потеряли вместе со смертью своего лидера восемь лет назад», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Сейф аль-Ислам Каддафи становится все более популярен в народе, хотя у него нет своей армии, и он не принимает участие в военных действиях. Его политическая позиция заключается в том, что Ливия должна восстановить государственность и вернуться к тем принципам государственной политики, на которые ранее опирался его убитый отец.

Шаповалов отмечает, что на этом фоне противоборствующие стороны, включая правительство, начинают опасаться, что авторитет сына Каддафи продолжит расти.

«Поэтому, собственно, контакты россиян с сыном Муаммара Каддафи были восприняты крайне негативно, и за этим последовал арест российских граждан», — подытожил политолог.

Он заявил, что задержание российских граждан является крупным нарушением норм международного права, и все они должны быть незамедлительно освобождены усилиями ливийских властей и мирового сообщества.