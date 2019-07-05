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ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

ФАН отправляет военкоров в Ливию для изучения ситуации с задержанными россиянами

 Малькевич прокомментировал задержание россиян в Ливии за «вмешательство в выборы»

Малькевич прокомментировал задержание россиян в Ливии за «вмешательство в выборы»
Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

 Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США

Малькевич считает, что социологов из РФ могли задержать в Ливии по запросу США

 Эксперт заявил, что россиян в Ливии задержали исключительно из-за встречи с сыном Каддафи

Эксперт заявил, что россиян в Ливии задержали исключительно из-за встречи с сыном Каддафи
21:42   5 Июля 2019
Россия

Коц рассказал, как его обвинили в шпионаже в пользу Каддафи в Ливии

Коц рассказал, как его обвинили в шпионаже в пользу Каддафи в Ливии

Двое граждан России из ФЗНЦ арестованы в Ливии, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы Генпрокуратуры ПНС, которые попали в распоряжение журналистов. В настоящее время социологи содержатся под стражей, прокуратура временного правительства расследует случившееся. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал задержание россиян, работающих в Фонде защиты национальных ценностей в Ливии.

В организации сообщили, что российских социологов задержали в Триполи еще в мае, однако объявлено об этом было только 5 июля.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что одним из задержанных является социолог и глава полевой исследовательской группы Максим Шугалей. Социологи находились в Ливии исключительно в целях ознакомления с гуманитарной, политической и культурной обстановкой в стране. Глава Фонда считает абсурдными обвинения в адрес специалистов во «вмешательстве» в выборы.

Сотрудники Фонда в рамках своих исследований провели ряд встреч с местными старейшинами, а также интервью с наследником покойного Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом. Российские политики и эксперты считают, что именно этот факт послужил причиной задержания россиян.

Коц, который неоднократно бывал в Ливии и освещал происходящие там события, в беседе с iReactor заявил, что подобные задержания там - не редкость. Военкор и сам в 2011 году оказался в ливийской тюрьме по обвинению в «шпионаже» в пользу того же Каддафи.

«В Ливии немного нужно сделать, чтобы тебя приняли за шпиона и посадили в тюрьму», - заявил он.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #задержание #политика #ливия #каддафи

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