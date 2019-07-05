Коц рассказал, как его обвинили в шпионаже в пользу Каддафи в Ливии

Двое граждан России из ФЗНЦ арестованы в Ливии, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы Генпрокуратуры ПНС, которые попали в распоряжение журналистов. В настоящее время социологи содержатся под стражей, прокуратура временного правительства расследует случившееся. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал задержание россиян, работающих в Фонде защиты национальных ценностей в Ливии.

В организации сообщили, что российских социологов задержали в Триполи еще в мае, однако объявлено об этом было только 5 июля.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что одним из задержанных является социолог и глава полевой исследовательской группы Максим Шугалей. Социологи находились в Ливии исключительно в целях ознакомления с гуманитарной, политической и культурной обстановкой в стране. Глава Фонда считает абсурдными обвинения в адрес специалистов во «вмешательстве» в выборы.

Сотрудники Фонда в рамках своих исследований провели ряд встреч с местными старейшинами, а также интервью с наследником покойного Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом. Российские политики и эксперты считают, что именно этот факт послужил причиной задержания россиян.

Коц, который неоднократно бывал в Ливии и освещал происходящие там события, в беседе с iReactor заявил, что подобные задержания там - не редкость. Военкор и сам в 2011 году оказался в ливийской тюрьме по обвинению в «шпионаже» в пользу того же Каддафи.