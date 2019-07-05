Украинский Кабмин запретил ограничивать электроснабжение компании «Вода Донбасса»

Украинский Кабмин наложил запрет на любые ограничения в энергоснабжении коммунального предприятия «Вода Донбасса», поставляющего воду населению подконтрольной Киеву территории Донбасса и самопровозглашенной ДНР, сообщается в пятницу на сайте правительства.

«Кабинет министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона. Соответствующее решение принято на заседании правительства 5 июля», — написано в сообщении.

В правительстве отметили, что задержки поставок электроэнергии, из-за которых прекращается водоснабжение, несут угрозу санитарно-эпидемиологического и техногенного характера. В кабмине считают, что данное решение гарантирует бесперебойные поставки воды в регион.

Напомним, массовые отключения водоснабжения начались 23 мая после того, как киевские власти обесточили объекты «Воды Донбасса» по причине задолженности, в результате около 23 тысяч человек остались без воды. В марте 2019 года украинские поставщики электроэнергии сообщили организации об обесточивании ее объектов за долги, составившие более миллиарда гривен (37 миллионов долларов). Без воды рисковали остаться около полутора миллионов человек по обе стороны от линии соприкосновения.