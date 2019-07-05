МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления ведомство не получало. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве сообщили, что обратили внимание на появившуюся в западных источниках информацию о задержании в Триполи двух россиян. В настоящее время эти данные проверяются по по соответствующим каналам.

Ранее в Фонде защиты национальных ценностей сообщили о задержании нескольких социологов, которые изучали и анализировали данные о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством Максима Шугалея. Первые результаты исследований были обнародованы 1 июля.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает единственной причиной их задержания их встречу с сыном экс-президента страны Муаммара Каддафи, об этом эксперт заявил в комментарии ФАН.