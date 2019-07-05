Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

 Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим

Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
ФЗНЦ призвал ливийские власти отпустить задержанных социологов

ФЗНЦ призвал ливийские власти отпустить задержанных социологов

 Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ

Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ
МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

 Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим

Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
ФЗНЦ призвал ливийские власти отпустить задержанных социологов

ФЗНЦ призвал ливийские власти отпустить задержанных социологов

 Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ

Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ
21:02   5 Июля 2019
Россия

МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления ведомство не получало. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве сообщили, что обратили внимание на появившуюся в западных источниках информацию о задержании в Триполи двух россиян. В настоящее время эти данные проверяются по по соответствующим каналам.

Ранее в Фонде защиты национальных ценностей сообщили о задержании нескольких социологов, которые изучали и анализировали данные о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством Максима Шугалея. Первые результаты исследований были обнародованы 1 июля.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает единственной причиной их задержания  их встречу с сыном экс-президента страны Муаммара Каддафи, об этом эксперт заявил в комментарии ФАН

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #задержание #политика #ливия #россияне #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...