Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал задержание в Триполи социологов из Фонда защиты национальных ценностей.

5 июля стало известно о задержании в Ливии двух граждан России. Позже стало известно, что они работают в исследовательской группе Фонда защиты национальных ценностей. Социологи проводят в Ливии соцопросы для изучения культурной, политической и социологической обстановки.

Как отметили в Фонде, первый отчет о работе исследователей был опубликован 1 июля на официальном сайте организации. Из документа следует, что социологи встречались с местными старейшинами, проводили фокус-группы и организовали интервью с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Конкретные обвинения россиянам, среди которых социолог Максим Шугалей, не предъявлены, хотя задержание прошло еще в мае, но в СМИ об этом стало известно только сегодня.

Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом iReactor выразил мнение, с чем может быть связано задержание россиян в Ливии.

Это произошло в связи с тем, что они провели интервью с сыном Муаммара Каддафи.

«Власти в Ливии, что сейчас признаны Западом, признаны именно потому, что имеют жесткую направленность именно против Каддафи», — считает публицист.

Власти Ливии пытается пресекать любую деятельность, которая затрагивает Каддафи, подчеркнул он.