Власти Ливии не выдвигали требований после задержания россиян

Ливийские власти не предъявляли Фонду защиты национальных ценностей никаких требований, сообщил глава фонда Александр Малькевич. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Малькевич сообщил, что в Триполи были задержаны несколько сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, одним из задержанных является социолог Максим Шугалей. Малькевич также сообщал, что фонд ведет переговоры об освобождении задержанных россиян. Известно, что арестованным сотрудникам Фонда не предъявляли каких-либо обвинений.

Они были задержаны в мае, но информация появилась в СМИ только 5 июля.