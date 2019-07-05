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МИД РФ проверит данные СМИ о задержании российских граждан в Ливии

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 Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим

Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

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Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

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 Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ

Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ
20:27   5 Июля 2019
Россия

Власти Ливии не выдвигали требований после задержания россиян

Власти Ливии не выдвигали требований после задержания россиян

Ливийские власти не предъявляли Фонду защиты национальных ценностей никаких требований, сообщил глава фонда Александр Малькевич. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Малькевич сообщил, что в Триполи были задержаны несколько сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, одним из задержанных является социолог Максим Шугалей. Малькевич также сообщал, что фонд ведет переговоры об освобождении задержанных россиян. Известно, что арестованным сотрудникам Фонда не предъявляли каких-либо обвинений.

Они были задержаны в мае, но информация появилась в СМИ только 5 июля.

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Автор: Ольга Шпакова
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