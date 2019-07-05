Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ

Контакты сотрудников Фонда защиты национальных ценностей с Сейфом аль-Исламом Каддафи могли стать причиной задержания россиян в Ливии, предположил в комментарии NationNews заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Он считает, что если ПНС получил соответствующие данные, это могло стать причиной задержания граждан РФ. Чепа призвал как можно скорее изучить ситуацию и принять всевозможные меры для их освобождения.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей сообщил задержании нескольких сотрудников в Ливии. Среди них оказался известный социолог, руководитель полевой исследовательской группы ФЗНЦ Максим Шугалей.

Ученые находятся в стране по приглашению ливийских властей. Прибыли туда для изучения гуманитарной, культурологической и социологической обстановки. В рамках миссии они провели несколько интервью с сыном покойного Муаммара Каддафи — Сейфом аль Исламом, а также рядом старейшин и видных политических деятелей страны.