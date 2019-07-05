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 Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим

Вассерман считает, что россиян арестовали в Ливии за встречу с Каддафи-младшим
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 Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ

Стало известно, за что задержали в Ливии граждан РФ
20:06   5 Июля 2019
Россия

Милонов считает, что задержанные в Ливии россияне стали объектами провокации

Милонов считает, что задержанные в Ливии россияне стали объектами провокации

Член Фонда защиты национальных ценностей, депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание двух сотрудников Фонда в Триполи.

Он заявил, что у России нет каких-либо политических целей в Ливии, кроме поддержания дружественной атмосферы между странами.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что в Триполи были задержаны его сотрудники, в числе которых социолог Максим Шугалей.

Малькевич подчеркнул, что они занималась исключительно соцопросами для изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки в стране. Сотрудников фонда задержали еще в мае, в СМИ информация об этом появилась только 5 июля.

По словам Милонова, в последнее время участились случаи, когда россияне становятся объектами провокаций со стороны различных организаций, аффилированных к иностранным спецслужбам, пишет РИА Новости.

Сейчас к ситуации подключается МИД РФ и начинается процесс переговоров, отметил депутат.

«Надеюсь, что это недоразумение будет разрешено оперативно, без доведения до крайностей», - сказал он.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #ливия #милонов #фонд #малькевич

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