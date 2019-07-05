ФЗНЦ призвал ливийские власти отпустить задержанных социологов

Фонд защиты национальных ценностей призвал МИД и ООН помочь в освобождении задержанных в Ливии социологов, говорится в официальном заявлении на сайте Фонда.

Ливийские власти задержали руководителя полевой исследовательской группы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана Али. Они находятся в стране по согласованию с представителями местных властей. В Фонде назвали обвинения россиян во вмешательстве абсурдом и выразили надежду на их скорое освобождение.

В начале текущего года Фонд защиты национальных ценностей приступил к работе над проектом по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Исследование должно было состоять из трех этапов: изучение документов, фокус-группы и экспертные интервью с ключевыми политическими деятелями страны.

В список интервьюируемых вошли первые лица Ливии, представители различных социальных групп, политических и религиозных течений. В том числе, социологи провели три интервью с Сайфом аль-Исламом Каддафи, вторым сыном убитого основателя Джамахирии.

Результаты исследования показали, что ливийцы с помощью российских ученых хотят поделиться со всем миром информацией о том, как обстоят дела у них в стране на самом деле. Граждане хорошо относятся к РФ.

По данным сообщения, в Фонде боялись, что ученых похитили, чтобы требовать выкуп. Оказалось их арестовали власти Триполи (ПВС). Руководство Фонда требует отпустить коллег, так как «исследовать общественное мнение – это не преступление, это нормальная работа в цивилизованном обществе».

Они попросили представителей МИД РФ и ООН помочь в освобождении граждан РФ,